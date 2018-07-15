Türk Hava Yolları 4.600 personel alacak

Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı
'nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY'nin de 3 bine yakın personel alacağını söyledi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim" dedi. 12 SAATLİK TAŞINMA
İlk resmi uçuşun Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi. Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, "Taşınmada 800 TIR'lık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı
'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek" diye konuştu. İLK SEFER 31 EKİM'DE
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY'nin ilk seferinin yapılacağını ifade eden Ekşi, "Türkiye'nin havacılıktaki global iddiasını perçinleyen bir proje olacak. 29 Ekim'e yetiştirmek için inşaat yoğun bir şekilde devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Taşınma dolayısıyla yolcuların hiçbir mağduriyet yaşamayacağının altını çizen Ekşi, THY'nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurtiçinde Ankara'ya, yurtdışında Azerbaycan ve KKTC'ye yapmasının planlandığını dile getirdi.