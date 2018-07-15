Türk milleti 15 Temmuz’da büyük bir destan yazdı

Türkiye
Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, Türk milletinin 15 Temmuz
gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dirayet ve liderliğinde, demokrasi ve cumhuriyeti canları pahasına koruyarak büyük bir destan yazdığını söyledi. Sigorta ve emeklilik sektörünün ülke ekonomisine Gayri Safi Milli Hasıla'nın 35 katı kadar teminat verdiğine dikkat çeken Çağlar, "Sektörümüz 15 Temmuz'da da halkımızın yanında yer alarak, hasar gören vatandaşlarımızın maddi zararlarını teminat kapsamında olmamasına rağmen karşıladı" dedi.