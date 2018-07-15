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Türk milleti ’da büyük bir destan yazdı

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Türk milleti 15 Temmuz’da büyük bir destan yazdı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, Türk milletinin gecesi, 'ın dirayet ve liderliğinde, demokrasi ve cumhuriyeti canları pahasına koruyarak büyük bir destan yazdığını söyledi. Sigorta ve emeklilik sektörünün ülke ekonomisine Gayri Safi Milli Hasıla'nın 35 katı kadar teminat verdiğine dikkat çeken Çağlar, "Sektörümüz 15 Temmuz'da da halkımızın yanında yer alarak, hasar gören vatandaşlarımızın maddi zararlarını teminat kapsamında olmamasına rağmen karşıladı" dedi.
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Türk milleti 15 Temmuz’da büyük bir destan yazdı
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