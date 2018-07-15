Türkiye’ye özel davet

Dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi olan BRICS ülkelerinin 10. Liderler Zirvesi'ne Türkiye
de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla davet edildi. Toplantı, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika
'nın Johannesburg kentinde yapılacak. ALBAYRAK EŞLİK EDECEK
Zirve kapsamında yapılacak ikili görüşmelerde, bölgesel meselelerin yanı sıra, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve milli paralarla ticaret konuları da ele alınacak. GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a ilk defa uluslararası bir zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik edecek. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve kurullarına atama yapması beklenen Erdoğan'a, bu zirvede yatırım ve finans ofisleri kurulunun başına getirilecek isimlerin de eşlik etmesi bekleniyor. Erdoğan, zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi
, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile de bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. Zirve kapsamında yapılacak ikili görüşmelerde ekonomi ve ticareti geliştirmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Zirveye katılan liderlerin ikili görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. ?ANTONIO GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK
Zirveye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak. Erdoğan'ın da Guterres'i zirve kapsamında kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede, Suriye, Irak ve Kıbrıs meseleleri başta olmak üzere düzensiz göçle mücadele ele alınacak.