Yanılmaktan usanmadılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz
2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçerken, Türkiye
bu süreçte ekonomide destan yazdı. Hükümetin atacağı adımları beklemeden, kriz tetikçiliğine soyunan kredi derecelendirme kuruluşları o dönemde yangından mal kaçırırcasına Türkiye'nin kredi notunu indirme yarışına girerken, yeni hükümet sistemine geçişin bir haftası dolmadan yine sahneye çıktılar. REVİZE ETMİŞLERDİ
Fitch, cuma gecesi Türkiye'nin notunu ve görünümünü bir kez daha indirirken "seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonları belirsizliği artırıyor" gerekçesiyle 5 günlük kabineye karşı önyargılı olduğunu açık bir biçimde ortaya koydu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da not indirimine başlayan tetikçiler, Türkiye'nin sergilediği performans karşısında, büyüme tahminlerini defalarca revize etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'ye saldırıların başladığı Mayıs 2013'den beri, Türkiye'nin kredi notunu Moody's ve S&P 6, Fitch ise 3 basamak indirdi. Bu dönemde Türkiye sergilediği büyüme performansı ile dünyanın zirvesine çıkarken, istihdamda da rekor kırdı. Kurdaki artışın etkisiyle enflasyon ve cari açıkta ise beklenen iyileşme sağlanamadı. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son iki gündür yaptığı açıklamalarda, bu konuda önemli adımların atılacağı mesajı verildi. RESESYONA SOKAMADILAR
Piyasaların, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yaşadığı travmayı ekonomi yönetiminin akılcı ve proaktif adımları ile hızlı bir şekilde atlatması, Türkiye'nin büyüme ve istihdam yaratma kabiliyetine de katkı sağladı. Türkiye ekonomisi, 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralsa da, son çeyrekte tekrar büyüme başarısı göstererek teknik olarak resesyona girmeden darbe girişiminin negatif etkisinden sıyrılmıştı. 14 AYDA 1.8 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI
Darbe
girişiminin etkileri, KDV
ve ÖTV
indirimleri, Kredi Garanti Fonu (KGF), inşaat sektörüne ilişkin kampanyalar ve güçlü teşviklerin yanı sıra maliye politikasında sahip olunan geniş manevra alanının katalizör olarak kullanılmasıyla sınırlı kaldı. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla büyüyen üç ülkesinden biri olurken, istihdamda da rekor kırdı. Ocak 2017'de yüzde 13 olan işsizlik, bu yıl martta yüzde 10.1'e inerken, bu dönemde 1.8 milyon kişiye istihdam sağlandı.