15 Temmuz’da tek yürek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz
2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye
bu süreçte her türlü saldırıya göğüs gererek ekonomide destan yazdı. Piyasaların, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yaşadığı travmayı ekonomi yönetiminin hızlı adımları düzeltirken hem bakanlıklar hem de iş dünyası geleceğe dair umut verici açıklamalar yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
son teröriste kadar mücadelenin devam edeceğini belirtirken iş dünyasından da destek geldi. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı bir ortak açıklama yayımladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ile ilgili ortak mesajı paylaşıldı. Mesajda "Türkiye'nin sivil toplum
u olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü bu büyük mücadeleyi hatırladıkça, geleceğe olan güvenimiz artıyor" denildi. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: 15 Temmuz mazlum milletlere ilham oldu
SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz'un, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum milletler için ilham kaynağı olduğunu anımsattı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden inşa edilen sistemle milli iradenin güç kazandığını ve demokrasinin sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: Millet asil duruşuyla hainlere cevap verdi
ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz'da bir kez daha hainlere asil duruşuyla cevap veren Türk milletinin mensubu olmaktan iftihar ettiğini belirterek, "Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir" ifadesini kullandı. TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: Türkiye daha güçlü bir yapıya kavuştu
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini belirterek, Türkiye'nin dimdik ayakta, çok daha güçlü bir halde olduğunu bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Allah bir daha bu millete böyle illet, böyle zillet vermesin" dedi. Pakdemirli, yeni sistemle işleyişin daha basit ve hızlı hale geldiğini de belirtti. DARBE UTANCINA İZİN VERİLMEDİ
TÜRKIYE-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadında yer alan sekiz sivil toplum örgütü, 15 Temmuz dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'un Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir milat olduğu ifade edildi. Ayrıca, "Geçmişte yaşanan darbelerin zulmünü ve utancını yaşayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyeceğini ilan etmiştir" ifadeleri kullanıldı.