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nda son dakika değişikliği... Altın fiyatları ne oldu? ?

Son dakika haberi... nda değişiklik... Ajanslara düşen son dakika haberine göre 24 ayar ın gram satış fiyatı 193,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.295,00 lira oldu. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:54
Altın fiyatlarında son dakika değişikliği... Altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?

'da 24 ayar ın gram satış fiyatı 193,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.295,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)193,00193,20193,40193,60
Cumhuriyet Ata Lira1.272,001.293,001.275,001.295,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)176,00180,00176,40180,40
Lira(Tam) Ziynet1.243,001.267,001.246,001.270,00
Yarım Ziynet624,00634,00625,00635,00
Çeyrek Ziynet312,00317,00313,00318,00
piyasalar
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Altın fiyatlarında son dakika değişikliği... Altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?
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