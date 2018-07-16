HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dev milli teknoloji hamlesi! İnsansız savaş uçağı 2023'te...

Dev milli teknoloji hamlesi! İnsansız savaş uçağı 2023'te...

yerli ve milli silah konusunda adımlarını her geçen gün arttırıyor. Baykar’ın Teknik Müdürü ’dan bir müjdeli haber daha geldi. Bayraktar, klasik savaş uçağı döneminin kapandığını ve insansız savaş uçağı projesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, savaş uçağının 2023'te gökyüzünde olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 17:27
Dev milli teknoloji hamlesi! İnsansız savaş uçağı 2023'te...

'nin savunma sanayiinde başlattığı yerli ve milli teknoloji atağı meyvelerini verdi. Terörle mücadele ve sınırötesi operasyonlarda güvenlik güçlerinin gözü-kulağı olan İnsansız Hava Araçları () ve silahlı İHA'lar (SİHA) Türkiye'nin vurucu gücünü üst seviyelere getirdi.

İnsansız savaş uçağı 2023'te gökyüzünde 2023'TE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

2023'TE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Dünyanın en iyi İHA'larını üreten Baykar, bu projesini insansız savaş uçağı seviyesine taşımak için hedef büyüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü , artık klasik savaş uçağı döneminin kapandığını Baykar'ın da insansız savaş uçağı projesi için çalışmaya başladığını söyledi. Bayraktar, bu uçağın 2023'te gökyüzünde olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 2023 hedeflerinin daha fazla seslendirildiğini söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji ürünleri geliştirmesi tek çıkar yol. Şimdi herkes savunma sanayiindeki atılımın tüm sektörlere rol model olmasını, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hayata geçmesini bekliyor" dedi.

Bayraktar: İnsansız jet çalışmalarına başlıyoruz

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev milli teknoloji hamlesi! İnsansız savaş uçağı 2023'te...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN