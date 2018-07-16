Dev milli teknoloji hamlesi! İnsansız savaş uçağı 2023'te...

Türkiye'nin savunma sanayiinde başlattığı yerli ve milli teknoloji atağı meyvelerini verdi. Terörle mücadele ve sınırötesi operasyonlarda güvenlik güçlerinin gözü-kulağı olan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve silahlı İHA'lar (SİHA) Türkiye'nin vurucu gücünü üst seviyelere getirdi.

İnsansız savaş uçağı 2023'te gökyüzünde 2023'TE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

2023'TE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Dünyanın en iyi İHA'larını üreten Baykar, bu projesini insansız savaş uçağı seviyesine taşımak için hedef büyüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, artık klasik savaş uçağı döneminin kapandığını Baykar'ın da insansız savaş uçağı projesi için çalışmaya başladığını söyledi. Bayraktar, bu uçağın 2023'te gökyüzünde olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 2023 hedeflerinin daha fazla seslendirildiğini söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji ürünleri geliştirmesi tek çıkar yol. Şimdi herkes savunma sanayiindeki atılımın tüm sektörlere rol model olmasını, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hayata geçmesini bekliyor" dedi.