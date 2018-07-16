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Dolar ve euro ne kadar oldu? Pazartesi güncel fiyatları...

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar kurundaki hareketliliği yakından takip etmeyen isteyen vatandaşlar dolar bugün ne kadar oldu? Dolar kaç TL? gibi soruların cevaplarını aramaya başladılar. Özellikle dış güçlerin müdahalesi nedeniyle sürekli dalgalı bir şekilde ilerleyen dolar inişli çıkışlı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Dolardaki hareketlilik sürerken Cuma kapanışta doların satış fiyatı 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6310 lira olmuştu. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte bu sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:43
Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Pazartesi güncel döviz fiyatları...

Haftanın son iş günü olan Cuma gününden beri en çok aratılan konuların arasında Dolar ve euro ne kadar oldu? soruları yer alıyor. Yatırımcılar, birikimciler her kesimden herkesin arattığı fiyatları ilgili tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Peki Dolar ve euro ne kadar? İşte 2018 döviz kurları... Güncel dolar fiyatları... Güncel euro fiyatları... 13 Temmuz 2018 güncel döviz fiyatları....

4,8400 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni haftanın başlaması itibariyle birlikte serbest piyasada dolar 4.8400 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 5.6690 TL'de yer alıyor.

'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satılıyor. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira olarak belirlendi.

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Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Pazartesi güncel döviz fiyatları...
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