Dolar ve euro ne kadar oldu? 16 Temmuz Pazartesi güncel döviz fiyatları...

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4,8400 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni haftanın başlaması itibariyle birlikte İstanbul serbest piyasada dolar 4.8400 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 5.6690 TL'de yer alıyor.

Kapalıçarşı'da 4,8380 liradan alınan dolar, 4,8400 liradan satılıyor. 5,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6690 lira olarak belirlendi.