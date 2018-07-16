FETÖ’nün taşınmazları devlet kontrolüne geçti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) mensupları ile örgüte destek veren kurum, kuruluş ve kişilere ait 6 bin 700 taşınmaz Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. FETÖ mensupları ve terör örgütüne bağlı tüzel kişiliklerin tespit edilen tüm taşınmazlarına Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde bloke konuldu, vakıf taşınmazlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, diğerleri ise Maliye Hazinesi adına devir ve tescilleri yapıldı. FETÖ'ye ait olup el değiştirmiş olan taşınmaların ise "mal kaçırmaya dönük" fiillerin konusu olabileceği değerlendirilerek, şüpheli kişiler ve işlemler mercek altına alındı.