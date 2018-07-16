Hazine Bakanı YAŞ’ın yeni üyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın sinyalini verdiği tarihi adım atıldı. Dün çıkarılan kararnamelerle önemli düzenlemeler yapıldı:
Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı
YAŞ'ın yeni üyeleri oldu. YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma
Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet komutanlarından oluştu.
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı'na ayrı ayrı bağlı ve sorumlu olacak. Savunma, güvenlik, istihbarat maksatlı kurumların coğrafi veri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Coğrafi Veri Merkezi
kuruldu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı'na dönüştürüldü.
Cumhurbaşkanı'na bağlı Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) iki ayda bir toplanacak. MGK kararları çoğunlukla alınacak. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri artık Devlet Düzenleme Kurulu (DDK) tarafından denetlenecek. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı üst denetleme organı olan DDK, başkan ve 8 üyeden oluşacak. Kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak.
TSK'da asteğmen-albay rütbeleri arasındaki terfileri, Milli Savunma Bakanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında İçişleri Bakanı'nın onayıyla gerçekleşecek. Kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.
Adli Tıp Kurumu'nun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın da görev ve yetkileri belirlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi genel müdürlükleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.
Türkiye adına yabancı devletler ve NATO gibi milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak. Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren anlaşmanın onaylanması TBMM tarafından konuya ilişkin kanun çıkarılmasına bağlı olacak.
Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı'nca internet ortamında yayımlanacak. Gerek görüldüğünde basılı ortamda da yayımlanabilecek.
Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu. REKTÖRLÜK İÇİN PROFESÖRLÜK ŞART
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile bir önceki kararnameye yeni maddeler eklendi. Buna göre, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Böylelikle, rektörlük için profesörlük şartları yeniden getirildi. Ayrıca Başkan Erdoğan, YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik'i atadı. Erdoğan 6 üniversiteye ise rektör atadı. Atanan rektörler şöyle: "Dokuz Eylül Üniversitesi: Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Fatih Savaşan." Öte yandan ÖSYM'ye, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurma, ortak olma yetkisi verildi.