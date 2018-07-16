TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ hak sahipleri isim listesi...

TOKİ'nin Türkiye genelindeki büyük projeleri arasında yer alan Manisa Akgedik TOKİ kura sonuçları sahiplerini heyecanla bekleniyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kura sonuçları, günün en çok araştırılan konularının da başında geliyor. Peki, TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

MANİSA AKGEDİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Manisa Yunusemre Kura Çekilişi saat 11.00 itibari ile Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan törenle noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ Kura sonuçları için Facebook ve Twitter üzerinden canlı yayın yapılıp yapılmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.

MANİSA TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ Tarafından geliştirilen alt gelir grubu projesi olan TOKİ Akgedik 2+1 daire kurası bugün saat 11.00 itibari ile yapılırken, orta gelir grubu olarak üretilen 3+1 daire kuraları ise yarın saat 11.00 itibari ile yine aynı yerde gerçekleştirilecek.

MANİSA AKGEDİK TOKİ EMEKLİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ

Manisa Akgedik TOKİ kura çekilişi ile alt gelir grubu 2+1 daireler için emeklilere 110 adet konut satın alma hakkı sağlanacak. TOKİ engelli konutları için ise alt gelir grubu için 22 konut, orta gelir grubu için ise 53 adet konut hakkı ayrılacak. Bu konutlar için ayrı TOKİ engelli başvuruları ve TOKİ emekli başvuruları kategorisinde ayrı kura çekilişi yapılacak olup ismi bu kurada çıkmayan kişiler genel kuraya bir kere daha katılma hakkı elde edecekler.