10 bin TL yardım ücreti ne zaman verilecek? İŞKUR'un gençlere destek paketi ile ilgili detaylar...

Ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alan işsizlik sorununu aşmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR önemli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı sektörler için iş ve meslek garantili kurslar düzenleyeceği ve bu kurslara katılan gençlere ise 10 bin TL destek verileceğini duyurmuştu. Nihayet kurslar ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Başvurular ne zaman?

JULİDE SARIEROĞLU TARİHİ AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençlere 10 bin lira kupon ücreti verileceğini belirtti. Söz konusu duyuruya göre gençler aldıkları 10 bin liralık ücreti kendilerini geliştirmek istedikleri alanlardaki kurslara katılıp harcayabilirler. Yani arklı kurslar açılacak ve gençler alacağı bu kupon ücretini istediği kurslara katılım sağlayarak eğitim masrafları için kullanabilecekler. Kursların ortalama 8 ay civarı sürmesi beklenmekte ve kurslara katılım sağlayacak gençler iş garantili olarak özel sektör firmalarına yerleşebilecektir. Söz konusu ücret için çalışma Temmuz ayı itibari ile başlayacaktır.

İşte Bakan'ın açıklaması:

"Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin TL'ye kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah Temmuz ayından itibaren.''