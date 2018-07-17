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10 bin yardım ücreti ne zaman verilecek? 'un gençlere destek paketi ile ilgili detaylar...

Çalışma ve Bakanı , uzun zamandır beklenen müjdeyi verdi. Daha önce duyurulan fakat ne zaman verileceğinin bilgisi yapılmayan 10 bin destek ücretinin verileceği tarih belli oldu. Söz konusu proje kapsamında, iş garantili eğitim, günlük harçlık ve eğitim desteği sağlanacak.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:57
10 bin TL yardım ücreti ne zaman verilecek? İŞKUR'un gençlere destek paketi ile ilgili detaylar...

Ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alan işsizlik sorununu aşmak için Çalışma ve Bakanlığı ile önemli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bazı sektörler için iş ve meslek garantili kurslar düzenleyeceği ve bu kurslara katılan gençlere ise 10 bin destek verileceğini duyurmuştu. Nihayet kurslar ile ilgili açıklama yapıldı ve tarihler belli oldu. Başvurular ne zaman?

JULİDE SARIEROĞLU TARİHİ AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , gençlere 10 bin lira kupon ücreti verileceğini belirtti. Söz konusu duyuruya göre gençler aldıkları 10 bin liralık ücreti kendilerini geliştirmek istedikleri alanlardaki kurslara katılıp harcayabilirler. Yani arklı kurslar açılacak ve gençler alacağı bu kupon ücretini istediği kurslara katılım sağlayarak eğitim masrafları için kullanabilecekler. Kursların ortalama 8 ay civarı sürmesi beklenmekte ve kurslara katılım sağlayacak gençler iş garantili olarak özel sektör firmalarına yerleşebilecektir. Söz konusu ücret için çalışma Temmuz ayı itibari ile başlayacaktır.

İşte Bakan'ın açıklaması:

"Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin TL'ye kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah Temmuz ayından itibaren.''

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