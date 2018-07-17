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bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz fiyatları ne kadar?

ne kadar? Vatandaşların altın fiyatlarıyla ilgili araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle düğün mevsimlerinin başlaması ve toplumumuzda altının birinci hediyelik eşya olarak nitelendirilmesiyle birlikte altına olan talep de artmış durumda. Arama motoru Google üzerinden anlık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bizde sabah.com.tr olarak her zaman olduğu gibi en güncel 17 Temmuz , , , , fiyatlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:52
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci iş günü olan 17 Temmuz Salı günü konusunda son durum ne? Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da son durum ne? Bir toplumun kültürünü belirleyen şey; o toplumun ortak hafızası ve yazılı olmayan kurallarıdır. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Düğün, nişan gibi törenlerde akrabalar, yakın arkadaşlar ve komşular evlenen çiftlere altın hediye eder. Bu gelenek yazılı olmayan bir kuraldır. Buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler sıkı bir hale geldiği gibi sosyal yardımlaşma da artar. Genellikle tercih edilirken bütçe durumlarına göre , ve da tercih edilir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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