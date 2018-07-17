Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Temmuz çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ikinci iş günü olan 17 Temmuz Salı günü altın fiyatları konusunda son durum ne? Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da son durum ne? Bir toplumun kültürünü belirleyen şey; o toplumun ortak hafızası ve yazılı olmayan kurallarıdır. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Düğün, nişan gibi törenlerde akrabalar, yakın arkadaşlar ve komşular evlenen çiftlere altın hediye eder. Bu gelenek yazılı olmayan bir kuraldır. Buna bağlı olarak toplumsal ilişkiler sıkı bir hale geldiği gibi sosyal yardımlaşma da artar. Genellikle çeyrek altın tercih edilirken bütçe durumlarına göre gram altın, yarım altın ve tam altın da tercih edilir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?