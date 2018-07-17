Arçelik’e Romanya kredisi

Arçelik
, Romanya
'daki iştiraki Arctic çatısı altında inşa edilen çamaşır makinesi fabrikası için Avrupa Yatırım Bankası'yla 68 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı. Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, global büyümesini hızlandırma ve rekabet gücünü artırma hedefiyle bu yatırımı hayata geçirdi. Kredi, Avrupa İçin Yatırım Planı kapsamında Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu'ndan sağlanacak. Arçelik'in Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapacak ilk akıllı fabrikası olacak tesis, Avrupa'nın da önemli bir beyaz eşya üretim merkezi olacak.