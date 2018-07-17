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bankacılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü. , "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:07
Bakan Albayrak bankacılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüştü.

"DAHA İYİ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

Buluşmayı Twitter hesabından duyuran , sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Albayrak "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldi

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Bakan Albayrak bankacılarla buluştu
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