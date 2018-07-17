Dijital dönüşüm için başkanlık kurdu

Vakıfbank
Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız" dedi. Satış ve pazarlama faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek müşterinin şubeye gelmeden yerinde ziyaret edilmesini sağlayan MSS
uygulamasını geliştirdiklerini anlatan Çelebi, bu sayede bireysel bankacılık işlemlerinin birçoğunun hızlı bir şekilde dijital onay ile gerçekleştirildiğini söyledi. MSS UYGULAMASI BÜYÜYECEK
Çelebi, MSS uygulamasını çok önemsediklerini belirterek, "Türkiye
'nin tüm illerinde bu hizmeti sağladık. Müşterinin ayağına banka götürüyorsunuz. Müşterilere 14-15 bankacılık ürününü bankaya gitmeden sunabiliyoruz. Kredi bile verebiliyoruz ve bunu da dijital imza ile gerçekleştiriyoruz. 2 bin 500 bireysel satış temsilcimiz var. Hepsine MSS uygulamasını sunan tabletlerimizden verdik. Aslında 957 olan şube sayımızı, MSS ile 2 bin 500 artırarak 3 bin 500'e çıkardık" diye konuştu. Çelebi, MSS tablet uygulamasını da daha zenginleştirmek için adımlar atacaklarını, sigorta gibi banka dışı ürünleri de dahil ederek bu işi geliştirmeyi düşündüklerini kaydetti.