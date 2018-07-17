Dolar bugün ne kadar? Güncel döviz kuru! (17 Temmuz 2018 dolar ve euro fiyatları)

Haftanın ikinci iş günü olan olan 17 Temmuz Salı 2018 itibari ile, ekonomide en çok araştırılan konulardan birisi de dolar bugün ne kadar kaç TL oldu? sorusu. Döviz kuru fiyatlarını yakından takip eden yurttaşlar, dolar fiyatlarını da ilgiyle araştırıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,8430 liradan alınan dolar 4,8450 liradan, 5,6760 liradan alınan euro ise 5,6780 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,8390 liradan, euro ise 5,6720 liradan satılmıştı.

BIST 100 endeksinde ise yatay bir açılış öngörülüyor. Dolar başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını azaltırken, yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için Powell'ın ilk kongre konuşmasını bekliyorlar.

Powell bugün TSİ 17.00'de Senato Bankacılık Komitesi'nde ekonomi ve para politikasına ilişkin açıklama yapacak, yarın ise aynı saatte ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak.

Ticaret konusunda temkinli olmaya dair herhangi bir önerinin piyasanın risk iştahına zarar vermesine rağmen, Powell, Fed'in kademeli parasal sıkılaştırma politikasını yeniden teyit edebilir.

Ayrıca saat 16.15'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.

Yurtiçinde ise bugün Mayıs ayı sanayi üretim verisi açıklanacak. Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi bekleniyor.

Ana resimde ise piyasalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini takip ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını da söylemişti.