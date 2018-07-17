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GYO'nun Genel Müdürü belli oldu

GYO görevine getirilen isim belli oldu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:19
Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürü belli oldu

GYO görevine, şirketin Genel Müdür Yardımcısı getirildi.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü kararıyla, 'un istifasıyla boşalan genel müdürlük görevine şirkette genel müdür yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan Gedikli'nin atandığı belirtildi.

Açıklamada, "Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nin 315. madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürü belli oldu
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