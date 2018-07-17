İşsizlik tek hane %9.6

Türkiye'de işsizlik
oranı nisan ayında yüzde 9.6 ile Mayıs 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre nisanda işsizlik geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.9 puan azaldı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Böylece Mayıs 2016'da yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşen ve Haziran 2016'da yüzde 10.2 olan işsizlik 23 ay sonra tek haneye indi. İstihdam
edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi. istihdam oranı ise 0.7 puanlık artışla yüzde 47.9 oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken. tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3'ü tarım. 19.5'i sanayi. 7.4'ü inşaat. yüzde 54.8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan. inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken. sanayi sektörünün payı 0.4 puan. hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı. GENÇLER İSTİHDAMA KATILIYOR
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2.9 puanlık azalışla yüzde 16.9 olarak belirlendi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında da 23 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17.4 seviyesindeydi. Nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 24.6'dan yüzde 22'ye. erkeklerde yüzde 17.2'den yüzde 14.1'e geriledi. Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21.3 olarak kayıtlara geçti. AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTIK
Genç işsizliğin Euro Bölgesi ortalamasına yakın gerçekleştiği Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Türkiye'de 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 16.9 olarak belirlenirken, söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 15.2, Euro Bölgesi'nde ise 17.1 seviyesinde gerçekleşti. Yunanistan yüzde 42.3'lük genç işsizlikle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 34.2 ile İspanya, yüzde 32.8 ile İtalya izledi. HIZLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu. işgücüne katılım oranının ise yüzde 52.7'den 55.3 seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu sürede toplam 852 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Türkiye ekonomisinin geçen sene yıllık bazda yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü ve bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyümenin devam ettiğini kaydetti. Erkan. manşet işsizlik oranının mevsimsel etkilerle tek haneye gerilediğini. mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranın ise yüzde 9.9'dan yüzde 10'a doğru yükseldiğini bildirdi. ?İŞGÜCÜNE KATILIM YÜKSELİYOR
Bu dönemde işgücü. geçen yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi. işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre. erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 72.4. kadınlarda ise 0.6 puanlık artışla yüzde 34 oldu. Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 33.3 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 22.4 olarak hesaplandı.