İstanbul ucuzlukta devleri geride bıraktı

Dünyanın en önemli finans şirketlerinden UBS, 2018 'Fiyatlar ve Kazançlar' raporunu açıkladı. Raporda en pahalı şehirler sıralaması yapılırken, alım gücü, çalışma saatleri gibi veriler de yer alıyor. 128 mal ve hizmet ile bunların tüketiminin araştırıldığı rapora göre dünyanın en pahalı şehri İsviçre'nin Zürih kenti olurken, Cenevre
ikinci, Oslo ise üçüncü sırada yer aldı. NEW YORK ISTANBUL'U KATLADI
Referans şehir olan New York
'un endeksinin 100 olarak alındığı listede İstanbul
, 52.7 puanla 67. sırada yer aldı. 77 kentin bulunduğu listede son sırada ise Mısır'ın Başkenti Kahire yer alıyor. Listenin ilk sırasında bulunan Zürih'te araştırmaya konu olan 128 mal ve hizmet için 4 bin 206 dolar harcanırken, İstanbul'da ise bu mal ve hizmetler için harcanan bedel bin 973 dolar olarak belirlendi. Buna göre listenin beşinci sırasında yer alan New York'ta yaşam İstanbul'a göre 2 kat daha fazla pahalı durumda.