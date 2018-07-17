İstanbul’a hızlı ‘Avrupa Birliği’ treni gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tekirdağ
Çorlu'da yaşanan tren kazasının geçtiği hatta Avrupa Birliği (AB) fonundan bütçe ayrılmadığı iddialarına cevap verdi. 2007'de Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesinde Türkiye'ye tahsis edilen mali yardımlar içinde ulaştırma projelerinde kullanılmak üzere toplam 574.3 milyon euro tahsis edildiğini ve bunun 497 milyon eurosunun harcandığını belirten Turhan, "Herhangi bir fon kaybı veya yanma söz konusu olmamıştır. Çerkezköy- Kapıkule'de AB fonlarıyla yapılacak hattın ise kazayla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. AB FONUYLA YAPILACAK
Çerkezköy-Kapıkule'de yıl sonuna kadar işin sözleşmeye bağlanması ve 2019 yılı başında da inşaatın başlamasının hedeflendiğini dile getirerek, gazetelerde çıkan 680 milyon euronun bu hat için verildiği ancak bu paranın bakanlıkça kullanılmadığına dair haberlerin asılsız olduğunu vurguladı. Söz konusu hibenin nasıl kullanılacağıyla ilgili bütün aşamaların AB ile kararlaştırıldığına dikkati çeken Turhan şunları anlattı: "Proje seçimleri, maliyetleri, ihaleleri, iş takvimi ve hak edişler de dahil bütün aşamalar, AB yetkilileri ile kararlaştırılmakta ve onların onaylarıyla yürütülmektedir. Yapılacak hattın söz konusu kazayla hiçbir ilgisi yoktur. Çok önceden kararlaştırılmış yeni bir güzergahta ilave bir hat inşa edilecektir. Yapılacak hat saatte 200 kilometre hızlı, yolcu ve yük amaçlı karma bir hat olacaktır." 200 KM HIZ YAPACAK
Turhan, bahsi geçen hibenin 497 milyon eurosunun harcandığını belirterek, şöyle devam etti: "AB yardımları 2014'ten sonra yeni bir paketle devam etmektedir. 2014-2020 dönemi içinde Bakanlığımıza 372 milyon euro tahsis edildi. Bu dönemde bu paranın kullanılacağı ilk proje olarak yeniden Halkalı- Kapıkule hattı tercih edilmiştir. Bu demiryolu hattın 200 kilometre hızlı bir demiryolu olarak yeniden inşası teklif edildi."