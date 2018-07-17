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: Bize gelecek tüm fındığa talibiz

Yüz binlerce fındık üreticisini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Başkanı , "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 10:00
Lütfi Bayraktar: Bize gelecek tüm fındığa talibiz

Yüz binlerce fındık üreticisini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Başkanı , "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi

ÜRETİCİNİN ELİNDEKİ TÜM FINDIĞA TALİP

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar şunları söyledi:

*Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok

*FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait.

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Lütfi Bayraktar: Bize gelecek tüm fındığa talibiz
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