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arama ruhsatı kararları

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye leri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 09:11
Petrol arama ruhsatı kararları

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye leri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'ya, sınırları içinde kalan ve yüzölçümleri 27 bin 339 hektar ve 10 bin 767 hektar genişliğindeki 2 sahada petrol aramak için 5'er yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Şirket, söz konusu sahalar için 12 Aralık 2017'de başvuruda bulunmuştu.

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Petrol arama ruhsatı kararları
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