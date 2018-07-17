SGK eksik gün bildirimi nedir? SGK eksik gün bildirimi neden olur?

Son dönemlerde çalışanlar ve işçiler tarafından SSK eksik gün bildirimive eksik gün nedeni 13 gibi başlıklara son derece merak duyularak sorgulama konusu haline geldi. Hem çalışanların hem de işverenler için SGKeksik gün bildirimi önem arz eden bir yaptırımdır. SGK eksik gün bildiriminin ne anlama geldiğini açıklayacak olursak; işvereninin çalışanlarının 30 günden az çalışması durumunda eksik gün formu ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildiği bir evraktır. Bu evrakın içerisinde; kişi olarak işe kaç gün boyunca eksik geldiklerinin ve eksik gün sayısınca işe gelmemelerinin nedeni, günlük prime esas kazançları bulunmaktadır. İşverenler, sigortalı çalışan elemanlarının; prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma gün sayısı gibi etmenleri içerisinde barındıran aylık prim ve hizmet belgesini SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirme zorundalığı bulunmaktadır. Bu aylık prim ve hizmet belgeleri ise her ayın 30'una kadar elektronik ortamda bildirme süresi vardır.

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ KİMLER YAPMAK ZORUNDADIR?

SGK eksik gün bildirimini; işverenler, çalışan sigortalı işçilerinin aylık prim ve hizmet belgesini her ayın 30'una kadar SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) elektronik ortamda bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Çalışanların aylık prim ve hizmet belgelerinin içerisinde de prim günü, hizmet bilgisi ve çalışma gün sayısı yer almaktadır. Örnek verecek olursak, 2018/Mart ayında sigortalı elemanınızın aylık prim ve hizmet belgesini 23.02.2018 tarihine kadar iletmeniz gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN 13 NEDİR?

SGK eksik gün nedenleri 13, yönetmelikte belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden birisi ile 30 günden az çalışan sigortalı için SGK'ya eksik gün bildiriminde kullanılan SGK eksik gün kodlarından bir tanesi olarak tanımlanmaktadır. Eksik gün nedeni 13 diğer nedenler ile eksik gün bildirimi yapması gereken işverenin eğer iş yerinde çalışan sayısı 10 dan az ise eksik gün bildirimini yapması zorundalığı bulunmaktadır.

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NASIL VE NEREYE YAPILMAKTADIR?

SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) eksik gün bildirimi yapılması gerekiyorsa her ay için, eksik gün bildirimi formu ve eksik gün nedenini gösteren belgeyi ayın 23'üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK'ya; elden yahut posta yolu ile ulaştırılması lazımdır.

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR?

1-İstirahat

3-Disiplin cezası

4-Gözaltına alınma

5-Tutukluluk

6-Kısmi istihdam

7-Puantaj kayıtları

8-Grev

9-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12- Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )

13-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izin

22-5434 SK ek 76, gm 192

EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPMAYA GEREK OLMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Eğer çalışanınız ay içerisinde aşağıda belirtilen sebeplerden birisi ile 30 günden az çalıştıysa bu çalışan için eksik gün bildirimi yapmanıza gerek yoktur:

1)Sigortalının istirahat diğer ismi ile geçici iş göremezlik raporu alması,

2)Sigortalının göz altına alınması ya da tutuklanması gerekçesi ile 30 günden az çalışması,

3)Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar,

4)Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği varsa bu sigortalılar için,

5)Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar,

6)İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere istinaden ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,

7)Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler, varsa çalışan için eksik gün bildirim formu vermenize gerek yoktur.