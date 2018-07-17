Tüm şirketi sanal ofise taşıdılar

ABD'LI emlak şirketi eXp Realty
, ofislerini sanal dünyaya taşıdı. 2018'in başında 6 bin 500 olan çalışan sayısını 12 bine yükselten şirket, herhangi bir merkez binaya sahip değil. Şirketin yönetimi tamamen sanal ofis üzerinden gerçekleştiriliyor. Yasal zorunluluklar nedeniyle küçük bir ofise sahip şirket, burayı dosyaların depolanması için kullanıyor. eXp Realty'nin sanal ofisinde şirketin merkezi, toplantı salonları ve bekleme salonları bulunuyor. Çalışanlar ise sanal gerçeklik ile eXp World uygulamasını indirip, şirketten erişim izni alıyor.