Türkiye'nin ikinci 500 büyüğü açıklandı

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL'ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının; "üretimden satışlar" ile "esas faaliyet karı" gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

İLK 10 FİRMA

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat'ın oldu. Üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı. ABC Deterjan 308.2 milyon TL ile dördüncü, ANKUTSAntalyalya Kutu Sanayi 308.1 milyon TL ile beşinci oldu.

Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi 307.7 milyon lira ile altıncı, YÜNSA Yünlü Sanayi 306.5 milyon lira ile yedinci, Karel Elektronik 306.3 milyon lira ile sekizinci, Üniteks Tekstil ve Ticaret 305.8 milyon TL ile onuncu sırada yer aldı. dokuzuncu sıradaki firma ise ismini açıklamak istemedi. 2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66'sı geçen yılki 1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500'e gerileyen şirketlerden oluştu.