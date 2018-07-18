Coca-Cola Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerine iki ödül birden

Coca-Cola Türkiye'nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi ödül kazanan projeler arasında yeralırken, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alan ve Konya Kapalı Havzası'nda yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi de ödüllendirilen bir diğer proje oldu.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ HAKKINDA

Coca-Cola Türkiye, TOBB, İTÜ ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Cola-Cola'nın kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağına inancından hareketle başlattığı ve 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının güçlenmesine destek olmayı hedefleyen 5by20 programına Türkiye'den katkı veren Kız Kardeşim projesi, 2015 yılında hayata geçirildi. Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına ulaşan Kız Kardeşim projsi 2018 yılında 30 şehirden 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlara girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürünlerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor.