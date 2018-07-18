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Emekliye maaşlarına müjde haberi! - En düşük mı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdesi geldi! 'de yaklaşık 9 milyon emekli hem maaş hem de ek ödemelerini lı olarak almaya başlıyorlar. Temmuz ayında verilecek zamlar bugünden itibaren verilmeye başlanıyor. Emekliler maaşlarında 86 ila 427 lira arasında artış görecekler. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 10:38
Emekliye maaşlarına son dakika müjde haberi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

lar ile ilgili haberi gelmeye devam ediyor. yaklaşık 9 milyon emeklinin uzun süredir beklediği Temmuz mı bugün itibariyle yatmaya başlıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ise 86 ila 427 lira arasında değişkenlik gösterecek. Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak en düşük zam miktarı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

ÖDEMELER BUGÜN YATIRILMAYA BAŞLANIYOR

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bugün başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün, 7 olanlar yarın, 5 olanlar ayın 19'unda zamlı ödemelerini hesabında görecek. Ödemeler ayın 26'sında tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara paraların yatırılmasıyla sona erecek.

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Emekliye maaşlarına son dakika müjde haberi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
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