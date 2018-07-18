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Enerji ve 616 adet nı aramalara açıyor

Enerji ve , hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, altı adet III. , dört adet V. Grup ve 484 adet . Grup olmak üzere toplam 600 adet ile 13 adet II. Grup ve üç adet IV. Grup olmak üzere toplam 16 adet küçük alan maden sahasını ihale yoluyla aramalara açacak. Böylece, toplam 616 adet maden sahasi ihale yoluyla aramalara açılacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:18
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 616 adet maden sahasını aramalara açıyor

'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana göre, söz konusu ların karşılık geldiği maden kaynakları arasında kömür, nadir metaller, radyoaktif mineraller, değerli metaller ve inşaat malzemelerinde kullanılan madenler de yer alıyor.

Aramalara açılacak toplam 600 nın koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında 30 gün süre ile 18 Temmuz'da ilan edilecek. İlanlara göre, 16 adet küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos'ta yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, aynı internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 616 adet maden sahasını aramalara açıyor
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