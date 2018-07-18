Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 616 adet maden sahasını aramalara açıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı ilana göre, söz konusu grupların karşılık geldiği maden kaynakları arasında kömür, nadir metaller, radyoaktif mineraller, değerli metaller ve inşaat malzemelerinde kullanılan madenler de yer alıyor.

Aramalara açılacak toplam 600 maden sahasının koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında 30 gün süre ile 18 Temmuz'da ilan edilecek. İlanlara göre, 16 adet küçük alan maden sahası ihalesi ise mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 7 Ağustos'ta yapılacak.

Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, aynı internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.