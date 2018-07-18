Eski rakipten yeni bakana tebrik

JOLLY Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
, Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy'u tebrik etti. Kendi içlerinden gelen bir ismin bakanlık koltuğuna oturmasının sektör için hayırlı olacağını belirten Vardar, "30 yılı aşkın süredir rekabet ettiğimiz, deneyimli bir turizmci olan Bakan Ersoy'un sektör için en doğru kararları, en hızlı şekilde alacağına inancımız tam. Bir turizmci olarak seyahat acentalarıyla gerçekleştirilen ve 8 milyon kişilik hacmi olan iç turizmin 20 milyon seviyesine taşınmasını temenni ediyorum" dedi.