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Eski rakipten yeni bakana tebrik

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Eski rakipten yeni bakana tebrik
JOLLY Tur Yönetim Kurulu Başkanı , Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy'u tebrik etti. Kendi içlerinden gelen bir ismin bakanlık koltuğuna oturmasının sektör için hayırlı olacağını belirten Vardar, "30 yılı aşkın süredir rekabet ettiğimiz, deneyimli bir turizmci olan Bakan Ersoy'un sektör için en doğru kararları, en hızlı şekilde alacağına inancımız tam. Bir turizmci olarak seyahat acentalarıyla gerçekleştirilen ve 8 milyon kişilik hacmi olan iç turizmin 20 milyon seviyesine taşınmasını temenni ediyorum" dedi.
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Eski rakipten yeni bakana tebrik
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