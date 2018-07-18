İkinci 500 100 milyar barajını aştı

İstanbul Sanayi Odası (İSO
), "Türkiye
'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması"nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2016'da 82.2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017'de yüzde 30.9 artarak 107.6 milyar TL'ye yükseldi. İkinci 500 kuruluşları üretimden satışlar ve esas faaliyet kârı gibi temel parametrelerde oldukça iyi bir performans sergiledi. Üretimden satışlara göre ilk sırayı 309.4 milyon TL ile Adana ve Sakarya'daki fabrikalarında Daren markasıyla meyve suyu, gazlı içecek ve limonata üretimi yapan Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309.2 milyon TL ile Zeki Mensucat'ın olurken, üçüncü sırada 308.3 milyon TL ile Marmara Zeytin yer aldı. LİSTEDE 102 YENİ FİRMA VAR
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
, nispeten daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının üretim faaliyetlerini inceledikleri araştırmanın, hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016'nın ardından 2017'de sanayimiz açısından güçlü bir performansa işaret ettiğini söyledi. Bahçıvan, "Araştırma sanayi ve sanayicilerimizin bu her türlü övgüyü hak eden performansına ilişkin tabloyu açıkça ortaya koymaktadır" dedi. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66'sı geçen yılki 1.000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016'da İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500'e gerileyen şirketlerden oluştu. Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde üretimden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faaliyet kârından vergi öncesi kâr ve zarar toplamına kadar son yılların en iyi performansını ortaya koydu. İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge, kârlardaki sıçrama oldu.