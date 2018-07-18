Jeff Bezos dünya tarihinin en zengini oldu

Amazon'un
sahibi Jeff Bezos
, 150 milyar doları geçen kişisel servetiyle en yakın rakibi Bill Gates
'e 55 milyar dolardan fazla fark atarak, dünya tarihinin en zengini oldu. Bezos, enflasyondan arındırılmış servet sıralamasında da Gates'i geride bıraktı. Gates'in 1999'da 100 milyar dolara ulaşan serveti, enflasyona göre güncellendiğinde günümüzde 149 milyar dolara denk gelirken, Bezos 150 milyar doları aşarak modern zamanların en zengini oldu. Ayrıca Bezos, 2018 başından bu yana servetine 52 milyar dolar ekledi. PRIME DAY İHYA ETTİ
Bezos'un servetini 150 milyar doların üzerine Prime Day etkinliği çıkardı. 36 saat süren indirime olan yoğun katılım şirketin web sitesi ve mobil uygulamasını kısa sürede çökertti. Amazon hisseleri tarihinin en yüksek seviyesini gördü.