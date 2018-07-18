Powell’la dolar 4.80’in altına düştü

FED
Başkanı Jerome Powell
'ın açıklamaları doların yükselen tansiyonunu düşürdü. Powell piyasalar tarafından yakından takip edilen konuşmasında kademeli faiz
artışı mesajı verdi. Başkan Powell, ABD Senatosu'ndaki konuşmasında para politikasının da gizemli olmaması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından dolar yurtiçi piyasalarda yüzde 1.15 değer yitirerek 4.7903 seviyesine kadar geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell ABD Merkez Bankası'nın mevcut kademeli faiz artırım politikasının "şu an için" en iyi yöntem olduğunu söyledi. ABD Senatosu Bankacılık Paneli'ne hitap eden Powell, konuşma öncesinde paylaşılan metninde de belirtildiği gibi, Fed'in bilançosunun küçültülmesi sürecinin 'pürüzsüz' şekilde sürdüğünü ifade etti. DAHA GÜÇLÜ BÜYÜME
Powell, faiz oranları ile finansal koşulların ABD ekonomisini destekler seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. ABD'de ikinci çeyrek büyümesinin ilk çeyreğe göre 'kayda değer' şekilde daha güçlü göründüğünü ifade eden Fed Başkanı, maliye politikasının muhtemelen büyümeyi destekler nitelikle kalacağını öngördü. Powell, "Açıklanan son enflasyon verileri cesaret verici" dedi.