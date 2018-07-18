THY ‘kahve’ haberini yalanladı

Türk Hava Yolları (THY
), üst yönetiminin yapacağı uçuşlarda bir aksaklık yaşanmaması için özel ekip kurulduğu şeklindeki haberleri yalanladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada yalan haberlere karşı hukuksal sürecin başladığını açıkladı. Üstün, "Son günlerde markamızla ilgili yalan haberler yapılmakta. Bu yalan haberlerle ilgili hukuksal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi. THY yönetiminden birinin uçakta Türk kahvesi istediği ancak kabin memurunun "Kahvenizi nasıl içersiniz?" sorusu karşısında sinirlenerek, "Kahveyi nasıl içtiğimi bilmiyor musun?" diye azarladığı ve yönetimdeki kişilerin yaptığı uçuşlarda bir aksaklık yaşamaması için ekip kurulduğu iddia edilmişti.