Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle paylaştı

TURKCELL'IN desteğiyle düzenlenen Türkiye
Teknoloji Buluşmaları'nın üçüncüsü tamamlanırken, toplantılarda ana odak dijitalleşme oldu. 7 ilde, 5 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen buluşmalar kapsamında, KOBİ
'lere özel dijital çözümler üreten Turkcell, KOBİ'lere giderek, dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı. KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış gezdiklerinin altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini ne kadar çabuk tamamlarsak, Türkiye'nin dijitalleşme sürecini de o denli hızlı tamamlamış olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.