2018 Temmuz memur maaş zamları belli oldu! En düşük memur maaşı...

Memurların heyecanla beklediği zam ayı temmuza sayılı günler kaldı. Geçen sene toplu sözleşmede kararlaştırılan rakama ek olarak, enflasyon farkı ve aile yardımı ile 3 kanaldan zamlanacak olan memur maaşları merak konusu oldu. Peki, geçtiğimiz Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yüzde 5,69 oranında zam alan memurlar yılın ikinci yarısında ne kadar zam görecekler? 2018 temmuz memur zammı ne kadar olacak? 2018 memur maaşları kaç TL olacak? İşte, memur maaşlarındaki son gelişmeler ve memur zammı son dakika haberleri...

MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLADI: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...

Maliye Bakanlığı tarafından memur maaşlarına ilişkin flaş açıklama geldi. Açıklamada, "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi." denildi.

İşte, Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın tamamı;

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda %5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %5,69 oranında artırılmıştır.

- 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon %9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %9,17 oranında artış sağlanmıştır.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL'den 3.133 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye yükselmiştir.

Bu artışlar neticesinde 2018 yılı Ocak ve Temmuz dönemleri itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda yer alan Tablo 1'de gösterilmektedir.

2018 TEMMUZ'DA MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisinin 2018 Temmuz ayında alacağı zam oranı belli oldu. Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Şimdi yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak. Memur emeklilerinin maaşları toplamda yüzde 8.67 artacak. Memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 8.67'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

TOPLU SÖZLEŞMEDE YÜZDE 3.5 ZAM KARARI

Geçen yıl Toplu Sözleşme'de karara bağlanan Ocak ve Temmuz ayı memur maaşı zam oranları bu yüzdelik artışa ek olarak 6 aylık enflasyon verileri de dahil edilerek belli oluyor. 2018 Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı ile beraber toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük oran ile net zam 5,69 olmuştu. 2018 Temmuz ayı için belirlenen zam ise yüzde 3.5 oranında oldu. Toplu sözleşme zammına ek olarak beklenen 6 aylık enflasyon oranları zamları net olarak belirleyecek. 3 kanaldan beslenecek olan memur zam oranları enflasyon farkı ile beraber bir de aile yardımının zamlanması ile artış gösterecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

MEMUR MAAŞLARI 3 KANALDAN ZAMLANIYOR

Toplu sözleşme, enflasyon zammı ve bunlara ek olarak aile yardımı ile zamlanacak olan memur maaşları 3 kanaldan besleniyor. 2018 Temmuz zammı yüzde 5 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 243,22 liraya yükselecek.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57 liraya,

6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,50 liraya ulaşacak.

0-6 yaş arası 2 çocuğu olana aylık 140,20 lira yerine 157,22 lira ödenecek.