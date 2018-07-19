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e destek tutarı ? 2018 asgari ücret ek tutar belli oldu!

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca, 2018 yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki e destek tutarı ?

Giriş Tarihi: 19.7.2018 10:22
Asgari ücrete destek tutarı kaç TL? 2018 asgari ücret ek tutar belli oldu!

'de yayımlanan ilana göre ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 yılında de istihdam sağlayıcılara verilecek olan destek tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Düzenlemeye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Peki e destek oldu?

ASGARİ ÜCRETE DESTEK TUTARI KAÇ TL?

2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.

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Asgari ücrete destek tutarı kaç TL? 2018 asgari ücret ek tutar belli oldu!
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