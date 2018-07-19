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Çelik üretimi yüzde 3,7 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 18,9 milyon tona ulaştı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 14:40
Çelik üretimi yüzde 3,7 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden () yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 0,7 artış, mayıs ayına göre ise yüzde 8,5 düşüş kaydederek 3 milyon ton oldu.

Söz konusu ayda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi yıllık bazda yüzde 1,5 artarken, entegre tesislerin üretimi yüzde 1 azaldı. Ham çelik üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 18,9 milyon tona yükseldi. Bu dönemde elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 5,3 üretim artışıyla 13,1 milyon ton, entegre tesisler de yüzde 0,3 üretim artışıyla 5,8 milyon ton imalat gerçekleştirdi.


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Çelik üretimi yüzde 3,7 arttı
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