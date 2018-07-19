HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Google, AB’den 4.3 milyar euro para cezası aldı

, ’den 4.3 milyar euro para cezası aldı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Google, AB’den 4.3 milyar euro para cezası aldı
Avrupa Birliği (), işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 'a 4.3 milyar euro ceza verdi. Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi. AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu. Google, komisyonun kararını temyize götüreceğini açıkladı. Google açıklamasında, "Android, herkes için daha çok seçenek yarattı. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleri" ifadeleri yer aldı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Google, AB’den 4.3 milyar euro para cezası aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN