Google, AB’den 4.3 milyar euro para cezası aldı

Avrupa Birliği (AB
), Android
işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google
'a 4.3 milyar euro ceza verdi. Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi. AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu. Google, komisyonun kararını temyize götüreceğini açıkladı. Google açıklamasında, "Android, herkes için daha çok seçenek yarattı. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleri" ifadeleri yer aldı.