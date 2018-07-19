‘Japonlara pirinç yerine bulgur yedireceğiz’

Tokyo'da düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali
'ne katılmak üzere Japonya
'ya gelen Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) üyesi gıda ihracatçısı 27 şirket, Japon gıda dağıtımcıları ve süpermarket temsilcileriyle buluştu. Japonya'nın önde gelen 44 gıda ithalatçısının katıldığı etkinlikte, 300'ü aşkın ikili görüşme gerçekleştirildi. AKİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Japonya'da düzenlenen organizasyonu geleneksel hale getireceklerini, yakın zamanda da Türk Gıda Ürünleri Festivali'ni Endonezya, Avustralya
, Hong Kong
'da yapmayı planladıklarını söyledi. Türk restoranlarının ve gıda kültürünün yaygınlaşmasının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yamanyılmaz, Japonya gibi zor bir pazara girebilmenin tüm dünya pazarlarında yer alabilmek için büyük önem taşıdığını söyledi. Yamanyılmaz, "Japonya'da tüketilen gıda ürünlerini ayrıntılı olarak inceledik. Japonya, dünyanın en çok pirinç tüketen ülkelerinden biri olduğu için pirinç, stratejik gıda ürünü olarak ön plana çıkıyor. Japonların çok tükettiği pilavın yerini Türk bulguru alabilir" diye konuştu. JAPONYA İLE TİCARET SERBESTLEŞECEK
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Japonya ve Türkiye arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret
Anlaşması'nda (STA) görüşmelerin iki yıldır sürdüğünü ve kısa zamanda imzalanmasını beklediklerini söyledi.