Kupada en çok ABD’li turistler harcama yaptı

FIFA
'nın Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa, Rusya
'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası
'nda kartla yapılan harcamalarda Ruslar'ın ardından en çok harcamayı ABD'li taraftarların yaptığını açıkladı. Stadyumlarda yapılan harcamaların yüzde 50'sinin kart, cep telefonu veya giyilebilir ödeme cihazları ile temassız olarak gerçekleştiğini ortaya koyan analize göre, işlem başına ortalama 23 dolar harcadı. Harcama yapanların dağılımı şöyle belirlendi: Rusya 12 milyon, Amerika 3 milyon, Meksika 1.5 milyon, Çin ise 1.1 milyon dolar.