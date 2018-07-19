HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kupada en çok ABD’li turistler harcama yaptı

Kupada en çok ABD’li turistler harcama yaptı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
'nın Resmi Ödeme Hizmetleri Ortağı Visa, 'da düzenlenen 2018 FIFA 'nda kartla yapılan harcamalarda Ruslar'ın ardından en çok harcamayı ABD'li taraftarların yaptığını açıkladı. Stadyumlarda yapılan harcamaların yüzde 50'sinin kart, cep telefonu veya giyilebilir ödeme cihazları ile temassız olarak gerçekleştiğini ortaya koyan analize göre, işlem başına ortalama 23 dolar harcadı. Harcama yapanların dağılımı şöyle belirlendi: Rusya 12 milyon, Amerika 3 milyon, Meksika 1.5 milyon, Çin ise 1.1 milyon dolar.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupada en çok ABD’li turistler harcama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN