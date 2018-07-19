Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 19 Temmuz altın fiyatları

Yaz mevsimiyle birlikte düğünlerin artması, düğün hediyesi olarak altın takmayı düşünen vatandaşları altın fiyatları konusunda araştırmaya itiyor. Hediyelik altının yanı sıra, gerek yastık altı gerekse bankada altın birikimi yapan kişiler de altın fiyatlarını büyük bir merakla takip ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? sorusuyla araştırma yapan yurttaşlar, bu sorularına cevap bulmaya çalışıyor. İşte 19 Temmuz altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın 19 Temmuz bugün 189,12 TL'den alınırken 189,30 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş, bugün de aynı şekilde devam etmekte.

Gram altın aynı zamanda çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların gerek düğün hediyesi gerekse yatırım için en çok tercih ettiği altın türü olarak bilinmekte.