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Son Dakika: nda son durum ne? ve ne kadar oldu? 19 Temmuz altın fiyatları

konusunda vatandaşlar araştırmalarını devam ettirirken, bir yandan da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son günlerde yükselen altın fiyatları, bu yükselişinin yerini düşüşe bıraktı. Hal böyle olunca, yurttaşlar da altın fiyatlarını daha bir merakla araştırmaya başladı. Düğün mevsiminin gelmesi ve altın birikimi olanlar, ile fiyatlarını yakından takip ediyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, bir yükselen bir düşüş yaşayan altın fiyatlarını yakından inceledik. 19 Temmuz güncel altın fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 15:57
Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 19 Temmuz altın fiyatları

Yaz mevsimiyle birlikte düğünlerin artması, düğün hediyesi olarak altın takmayı düşünen vatandaşları konusunda araştırmaya itiyor. Hediyelik altının yanı sıra, gerek yastık altı gerekse bankada altın birikimi yapan kişiler de altın fiyatlarını büyük bir merakla takip ediyor. ve fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? sorusuyla araştırma yapan yurttaşlar, bu sorularına cevap bulmaya çalışıyor. İşte 19 Temmuz altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın 19 Temmuz bugün 189,12 TL'den alınırken 189,30 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş, bugün de aynı şekilde devam etmekte.

Gram altın aynı zamanda çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların gerek düğün hediyesi gerekse yatırım için en çok tercih ettiği altın türü olarak bilinmekte.

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Son Dakika: Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 19 Temmuz altın fiyatları
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