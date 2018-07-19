Turkven’den dev yatırım

Turkven'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2019 yıl sonuna dek 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

REKABET KURUMU ONAYINDAN SONRA TAMAMLANACAK

Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye'nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif'te çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bu işlemde Elif'e SAS Kurumsal Finans tarafından danışmanlık verildi. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye'ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Elif, Türkiye'de sektörün teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firmasıdır. Avrupa'da hızlı tüketim ürünleri segmentinde öncüdür. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.