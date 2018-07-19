Ukrayna ile askeri kargo uçağı üretilecek

Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom, kendi çatısı altında faaliyet gösteren Antonov uçak üretimi firması ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ/TAI), AN-188 askeri nakliye uçağının tasarımı, üretimi ve test uçuşları için Türkiye ile ortaklık kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin ile Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in Nisan ayınAntalyalya'da yapılan 2018 Eurasia Airshow'da bir araya gelerek bu konuyu görüştükleri öğrenildi.

İNGİLTERE'DE GÖRÜŞTÜLER

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, Ukroboronprom ile TUSAŞ yetkililerinin 16Temmuz'da İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda tekrar görüştüğü ve bu yöndeki işbirliğini sürdürme ilgisinin devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre TAI'den bir heyet, AN-188 kargo uçağının dizaynı, üretimi ve testleri için bir ortaklık oluşturmak üzere resmi belgelerin hazırlanması amacıyla yakın zamanda Antonov şirketinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tesislerini ziyaret edecek.

50 TON YÜK TAŞIYACAK

Antonov'un NATO standartlarına göre AN-188 askeri kargo uçağını hali hazırda üretmekte olduğu AN-178 platformu üzerinden geliştirmeyi hedefliyor. 50 ton yük taşıma kapasitesine sahip AN-188 turbojet askeri nakliye uçağının her türlü askeri teçhizat, askeri ve inşaat ekipmanı, helikopter, 300'e kadar asker ile birlikte insani yardım ve konteynerlere kadar geniş yelpazede yük taşıyabilecek. Hassas hava çıkarması için donatılan ve 4 turbojet motorlu olacak uçağın toprak zemin dahil 600 metre uzunluğundaki her türlü piste iniş ve kalkış yapabilecek.

TANK MOTORU VE ZIRHI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Türkiye savunma alanında önemli bilgi birikimi ve tecrübesi olan Ukrayna ile ortak projeler yapmayı hedefliyor. Bu amaçla Altay tankına motor için görüşülürken, geçtiğimiz yıl ASELSAN ve ROKETSAN, Ukrayna'da iki anlaşmaya imzaladı. ASELSAN, SFTE Spets Techno Export firması ile 'Zaslon-L' Aktif Koruma Sistemleri tedarikine yönelik bir kontrat anlaşması yaparken, ROKETSAN da aynı firma ile ortak reaktif zırh (ERA) geliştirilmesine yönelik bir iş birliği anlaşması imzaladı. ASELSAN ile Ukraynalı ortağının üreteceği Aktif Koruma Sistemi Pulat geçtiğimiz aylarda testleri başarıyla geçerken tanklara entegrasyonuna başlandı.

İHA ALMAK İSTİYORLAR

ASELSAN geçen yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet dış ticaret şirketi Spets Techno Export ile ASELSAN yazılım tabanlı askeri telsiz ailesi ürünleri için 44 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Ukrayna'nın kurduğu askeri-teknik işbirliği ortak komisyonunun Ankara'daki oturumunda Ukraynalı ve Türk yetkililer Ukrayna'ya insansız hava araçlarının (İHA) tedariki ve ortak işletmenin açılması konusunda memorandum imzaladı. Bir hafta önce ise Ukrayna Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Gladkovskiy, Bayraktar TB-2 SİHA'ları üreten Baykar Makina'nın İstanbul'daki merkezini ziyaret etti. Ziyarette Ukrayna'ya İHA sevkiyatı ve ortak İHA inşa merkezi açılışı konuları görüşüldü.