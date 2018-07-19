Yeni dönemde 3 öncelik olacak

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, yeni dönemde enerji sektöründe üç öncelikleri olduğunu ifade ederek, "Bunlar finansal ve politik sürdürülebilirlik ile katılımcılık. Fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz" dedi. "Bizim için yatırım sürdürülebilirliği temel amaç. Türkiye'ye güvenip yatırım yapmış yerli ve yabancı tüm yatırımcılar bizim yatırımcımızdır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını anımsatan Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildiğini kaydetti. Dönmez, şöyle konuştu: "Devletin yeraltı haklarını ilgilendiren ve bir anlamda imtiyazlarımızı verdiğimiz maden ve hidrokarbonlar alanındaki bu iki genel müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak birleştirdik. Yer altı kaynaklarında orta vadede yatırımcıya daha uyumlu bir sistem sunmayı planlıyoruz. Ayrıca, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü ile de ülkemiz için çok stratejik bir alanı da doldurmaya başladık. Dolayısıyla mevcut değişikliklerle zamanın ruhunu yansıtan, Milli Enerji ve Maden Politikamızı daha hızlı yürütmemizi sağlayacak yapısal bir değişimden geçiyoruz. Bu yapısal değişimi yönetmek için sektörün yakından tanıdığı, tecrübeli, deneyimli, masanın iki tarafında da yer almış, sorunları bilen bir ekibimiz var. Bizlere düşen en önemli görev çok çalışmak." ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANDI
Türkiye'de bugün elini taşın altına koymuş yatırımcılar sayesinde enerji arz güvenliği sorununun bulunmadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok önemli. Açıkçası piyasaya güvenin temeli de budur. Politik sürdürülebilirlik açısından Milli Enerji ve Maden Politikamızı devam ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir kaynaklar bizler için önemli olacak. Arz güvenliği ve öngörülebilir bir piyasa yapısı hedeflerimiz aynı şekilde sürecek. Kurumsal yapılanmalar olgunlaştırılacak. Serbest piyasanın teminatı bağımsız bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bizler için önemli olmaya devam edecek." TÜKETİCİ ODAKLI İLK KONFERANS
Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile getiren Dönmez, "Sonbahar aylarında sektörde ilk kez 'Enerji Tüketici Konferansı' düzenlemeyi planlıyoruz. Katılımcılık noktasında gerek bakanlığımızın çalışanları, gerek sektörle bizleri daha çok bir arada göreceksiniz" dedi. Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde mevcut takvim ve sürecin aynen devam ettirileceğini söyledi.