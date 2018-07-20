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20 bin ithal angus Limanı'na ulaştı

Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi , deniz yoluyla 'a getirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 15:35
20 bin ithal angus Samsun Limanı'na ulaştı

Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi , deniz yoluyla 'a getirildi. 'na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun boşaltılmasına başlandı.

Tırlarla Karadeniz ve Bölgelerindeki illere gönderilecek angusların gemiden indirilmesinin pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Öte yandan gemiden yayılan kötü koku, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.

Vatandaşlar, gemilerle getirilen büyükbaş hayvanlardan kaynaklanan kötü kokunun her seferinde etkili olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmalarını istedi.

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20 bin ithal angus Samsun Limanı'na ulaştı
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