AB’nin geçici önlem kararından Türk çelik ihracatı etkilenmeyecek

Avrupa Birliği (AB) 26 Mart 2018 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Section 232 kararları sonrası başlattığı Korunma Önlemi Soruşturması kapsamında geçici önlem kararını açıkladı. 18 Temmuz 2018 tarihli resmi gazetede açıklanan bildirime göre yürürlüğe giren geçici önlem uygulamasıyla ürün bazında 200 günlük kota miktarları hesaplandı. Toplamda kota uygulanacak ürün grubu sayısının 23'e düşürüldüğü açıklanan geçici önlemde Türkiye'nin ise 14 ürün grubunda kota uygulamasına tabi olacağı duyuruldu.

2018 YILININ İLK 6 AYINDA AB'YE 3,7 MİLYON TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk çelik sektörü de, bölge bazlı ihracatında önemli bir yeri olan AB'deki bu gelişmeyi yakından izliyor. AB'nin kota uygulaması getirdiği 23 üründe yaptığı ithalat 2017 yılında 29,1 milyon ton, 2018 ilk çeyrekte 8,1 milyon ton. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin söz konusu ürünler içerisinden kotaya tabi olduğu 14 üründe 2017 yılında AB'ye ihracatı 4,8 milyon ton olurken, AB'den ithalatı 4,1 milyon ton olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk 5 ayında ise Türkiye'nin AB'ye 3 milyon tonluk ihracatı mevcutken, ithalatı 1,7 milyon ton oldu. ÇİB verilerine göre bu 14 üründe Türkiye 2018 yılının ilk 6 ayında AB'ye 3,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

"AB'YE İHRACAT DEVAM EDECEK"

Geçici önlem hakkında açıklamalarda bulunan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Önlem dahilinde de olsa Türkiye'nin AB'ye ihracatı devam edecek. AB, Section 232 uygulamasının etkisinin iç pazarına karşı tehdit oluşturacağı gerekçesiyle bu soruşturmayı başlattı. ABD'den farklı olarak AB, çelik ithalatının tamamen durmasını istemiyor. Dolayısıyla bir kota uygulamasına gitti. Bu kota ürün özelinde ancak küresel olarak kondu. Türkiye'nin, konumu itibariyle söz konusu kotalardan olumsuz etkilenmeden ihracatını devam ettireceğini umuyoruz" dedi.

"Section 232 uygulaması biterse AB de Korunma Önlemini sonlandırır"

AB'nin, çelik ithalatını tamamen engellemesinin kendi zararına olduğunu vurgulayan Aslan, "AB'nin ithal çeliğe ihtiyacı var. Bunun farkında olan AB, alımlarını kesin kota ile sınırlandırmadı, kota aşımında yüzde 25 vergi koydu. AB ile geçmişten gelen köklü bir ticarete ve ortaklığa sahip Türkiye, çelik ürünlerinde aynı zamanda ithalatçı konumda. Çelik ürünlerinde AB ile dış ticaret dengemize bakıldığında AB lehine bir durum göze çarpıyor. Çelik ürünlerinde AB'den ithalatımız geçtiğimiz sene değerde 4,3 milyar dolar gerçekleşerek aynı ürünlerde AB'ye ihracat rakamımızı geçti. AB'nin de korunma önlemi uygulamak zorunda kalmasından çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Ancak Section 232 ile dünya ticaretinin dengesi bozulunca AB de önlem uygulama yoluna gitti. Section 232 uygulaması biterse AB de Koruna Önlemini sonlandırır düşüncesindeyiz" diye konuştu.

