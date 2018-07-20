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Bankacılık sektöründen uygulamasına destek geliyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı , “ uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:12
Bankacılık sektöründen bedelli askerlik uygulamasına destek geliyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı , " uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün bedelli askerlik uygulamalarına yaklaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. Uygulamanın finansmanı açısından değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

"ZİRAAT BANKASI OLARAK HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

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