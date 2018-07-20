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Devlette kariyer zamanı Başkan Erdoğan devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Adaylara iyi bir kariyer fırsatı sunulurken liyakate göre yükselmenin de önü açıldı. 8 başkanlıkta uzman kadrolara atama yapılacak