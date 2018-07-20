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Mağaza ziyaretçilerini tanımak kolaylaşıyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Mağaza ziyaretçilerini tanımak kolaylaşıyor
Büyüme potansiyeli yüksek girişimlere destek vermek üzere Logo Yazılım ve Actus Portföy Yönetimi ortaklığında kurulan 'un yeni yatırımı, ziyaretçi analitiği şirketi V-Count oldu.
V-Count, Logo Ventures'tan 500 bin dolar yatırım aldı. Şirket, insan sayma, kuyruk analizi ve yoğunluk analizinin yanı sıra, yaş, cinsiyet, duygu tanıma gibi fiziksel alanlarda veri toplayan donanımları ve bu verilerin anlık analizlerle anında aksiyon alınabilecek bilgiler olarak ilettiği bulut tabanlı iş zekâsı platformuyla , Samsonite, Sephora, Lego, Whirlpool, GAP gibi pek çok markaya hizmet veriyor.
V-Count; imge işleme, görüntü tanıma, istatiksel öğrenme ve veri madenciliği teknolojileri üzerinde çalışan teknoloji şirketi Vispera'dan sonra Logo Ventures'un ikinci yatırımı oldu. İlk iki yatırımını Perakende Analitiği sektöründe yaptıklarını belirten Logo Ventures Yönetici Ortağı Cahit Güvensoy, "Logo Ventures olarak, B2B, FinTech, IOT gibi teknolojik derinliği olan ve bizim 'Smart Money' olarak değer artışına katkı verebileceğimiz girişimlerle buluşma arzumuz aynen devam ediyor. Logo Ventures olarak, bundan sonraki hedefimiz yılsonuna kadar bir girişime daha fazla destek vermek" dedi.

DEĞER ARTIŞI SAĞLIYOR
'nin en iyi 100 yeni nesil şirketinin belirlendiği Corporate & Startup Day 2018 etkinliğinde, 9'uncu sırada yer alan V-Count, yüksek teknolojisini, aralarında Mauritius, Ekvador, Yeni Kaledonya, Vietnam, , , Peru, Kenya, Amerika Birleşik Devletleri, gibi ülkelerin de yer aldığı 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyor.
Şirket, Miami ve Dubai'den sonra mayıs ayında ofisini de açarak yurtdışı ofislerinin sayısını üçe çıkardı.
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Mağaza ziyaretçilerini tanımak kolaylaşıyor
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